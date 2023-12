Venda de Felipe Augusto foi consenso na diretoria do Corinthians e comissão técnica

O Corinthians acertou a venda do atacante Felipe Augusto ao Cercle Brugge, da Bélgica, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a decisão de negociar o jovem foi tomada em conjunto pela nova diretoria do Timão, chefiada por Augusto Melo, e comissão técnica, liderada por Mano Menezes.

Internamente, foi um consenso que Felipe não teria grande minutagem em 2024 e a venda seria o melhor para ambas as partes. O Corinthians está em busca de um centroavante no mercado da bola para "incomodar" Yuri Alberto, que teve uma temporada de 2023 abaixo das expectativas. Ainda assim, vale citar, Mano Menezes conta com o camisa 9 e pediu para a diretoria não negociá-lo na janela de transferências de janeiro.

Além dos 3 milhões de euros, o Corinthians garantiu 20% da mais-valia em uma futura negociação envolvendo Felipe Augusto. Todo o dinheiro da venda ficará para a gestão de Augusto Melo, conforme apurou a Gazeta Esportiva.