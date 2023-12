Vegetti lembra escolha de acertar com o Vasco em meio à crise: "Não foi fácil"

O Vasco sofreu, mas se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Um dos jogadores que chegou e resolveu foi o atacante Pablo Vegetti, que se adaptou rápido e foi o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro.

O camisa 99 admitiu que a decisão de acertar com o clube carioca foi difícil, relembrou a complicada missão no torneio nacional, mas comemorou o 'final feliz' no término da temporada.

"Uma decisão que não foi fácil. Mudar a família da Argentina, sabendo que vínhamos para lutar contra o rebaixamento. Mas sempre acreditei que iríamos conquistar o objetivo. Passamos por muitos momentos dentro do campeonato, mas a gente mudou a energia, a forma de jogar, e acreditamos no treinador e na comissão técnica. Era uma situação muito estressante, brigar na parte inferior. As emoções contam muito, mas cumprimos o objetivo e estou muito feliz", disse o atleta à Vasco TV.