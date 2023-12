Sport anuncia a contratação do goleiro Caíque França, ex-Corinthians e Ponte Preta

O Sport vem reforçando cada vez mais seu elenco para a próxima temporada. Agora, foi a vez de reforçar a meta defensiva: o clube anunciou a contratação do goleiro Caíque França, ex-Corinthians e Ponte Preta, e que assinou contrato até dezembro de 2024.

A chegada do novo arqueiro do Leão se dá muito pela saída de Renan, que teve sua saída confirmada na segunda-feira. O atleta foi emprestado para o Juventude, que conseguiu o acesso e vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem.