Sem Araújo e com 12 jogadores da base, Barcelona divulga relacionados para amistoso nos EUA

Sem descanso. Nesta quarta-feira, o Barcelona venceu o Almería, por 3 a 2, pela 18ª rodada de La Liga. Algumas horas depois, a equipe catalã divulgou os 27 jogadores relacionados pelo técnico Xavi para o amistoso diante do América do México, que acontece nesta quinta.

A lista de Xavi conta com algumas novidades. O zagueiro Ronald Araújo foi poupado do confronto e não viajou com a equipe. Além do uruguaio, o goleiro Ter Stegen, os meio-campistas Pedri e Gavi e o lateral esquerdo Marcos Alonso - todos lesionados - também não figuram na convocatória.

Com os desfalques e a ideia de poupar alguns jogadores, Xavi chamou 12 jogadores de La Masia para o duelo contra o time mexicano. Dois deles já são figurinhas carimbadas no time principal do Barcelona: Lamine Yamal e Fermín López já estão acostumados com a dinâmica.