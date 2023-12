Sara doa camisa para instituição de apoio a pessoas com câncer e crê em acesso à Premier League

Na última terça-feira, assim, o sorteio da rifa foi realizado e teve um torcedor do Norwich City como presenteado. No total, a campanha contou com 273 apoiadores e arrecadou 2.690 libras (aproximadamente R$ 16.678 na cotação atual).

Gabriel Sara ainda comentou sobre o momento vivido pelo Norwich na Championship. A equipe figura na 10ª posição, com 31 pontos conquistados após 22 jogos. O próximo compromisso do time do ex-Tricolor acontece neste sábado, às 12 horas (de Brasília), no Carrow Road, pela 23ª rodada.

Apesar de o Norwich não estar disputando neste momento as posições mais altas da tabela, Sara confia que o clube poderá melhorar na segunda metade da temporada e, assim, conseguirá conquistar o acesso à Premier League.

"Nosso time teve um início de temporada muito bom e depois deixamos escapar alguns pontos importantes. Nas últimas semanas conseguimos voltar à boa forma e ainda é totalmente possível sonharmos com a briga pelo acesso à Premier League. Sinto que tenho estado bem, venho jogando numa posição mais recuada e estou à vontade, mas sei também que posso melhorar", afirmou o meia.

Os dois primeiros colocados da Championship conseguem o acesso à primeira divisão do futebol inglês de maneira direta. Já o terceiro ao sexto colocados se enfrentam para que o único vencedor dos playoffs também suba.