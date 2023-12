São Paulo recebe pagamento do Vasco de parcelas atrasadas pela compra de Léo

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, ainda há uma parcela a vencer em 2024, mas todas as pendências relativas a períodos passados foram quitadas pelo Vasco, que para a próxima temporada contará com um aporte de R$ 270 milhões do grupo 777 Partners, detentor da SAF do clube.

Léo disputou 46 jogos pelo Vasco na atual temporada, a maioria deles como titular, chegando, inclusive, ao posto de capitão da equipe. Sob o comando de Ramón Díaz, ele conseguiu livrar o Cruzmaltino do tão temido rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Para 2024, o Vasco aposta no diretor-executivo Alexandre Mattos para iniciar o projeto de reconstrução do clube, que em seu primeiro ano sob a gestão do grupo 777 Partners não conseguiu corresponder às altas expectativas dos torcedores.

