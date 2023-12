São Paulo confirma a contratação do volante Damián Bobadilla, ex-Cerro Porteño

O São Paulo anunciou seu terceiro reforço para a temporada de 2024. Trata-se do meio-campista paraguaio Damián Bobadilla, ex-Cerro Porteño, que assinou contrato de quatro anos, até 31 de dezembro de 2027.

O Tricolor já estava acertado tanto com o jogador quanto com o time do Paraguai, mas dependia de questões burocráticas para anunciar o atleta oficialmente. O clube pagou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14,8 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta).