Santos aposta em boa relação e crê em acordo com clube japonês para não pagar multa de Carille

O Nagasaki afirma que, além de não ter sido ao menos contatado pelo Alvinegro Praiano, viu o treinador mudar de ideia sobre ficar no Japão para a temporada de 2024 e foi pego de surpresa com o anúncio.

O presidente do clube, Akito Takada, se incomodou com a saída 'conturbada' de Carille.

"Esta série de relatos causou ansiedade entre todos os envolvidos com o clube, incluindo torcedores, apoiadores, empresas parceiras e todos [...]. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido. Como clube, estamos perplexos com a situação repentina, mas faremos o nosso melhor para confirmar os fatos, resolver a situação e resolver as preocupações dos jogadores e funcionários cujos contratos estão a ser renovados para a próxima época o mais rapidamente possível. [...] Manteremos você informado sobre a situação futura à medida que ela avança", escreveu em nota oficial.

A multa rescisória do técnico com o V-Varen Nagasaki estava avaliada em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 mi). O valor, contudo, não saiu dos cofres alvinegros. Eleito presidente do Peixe, Marcelo Teixeira afirmou que o empresário do treinador, Paulo Pitombeira, se acertou com a equipe japonesa.