Rival do Fluminense na decisão do Mundial, Guardiola elogia estilo de jogo de Diniz

O Fluminense vai encarar o Manchester City na final do Mundial de Clubes. O confronto acontece na próxima sexta-feira, às 15:00 (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O técnico da equipe inglesa, Pep Guardiola, mostrou admiração pelo estilo de jogo do Fluminense.

"Está muito bem, é o futebol brasileiro de muito tempo. Sempre lembro do meu pai, me dizia que os brasileiros jogam de forma bem lenta, todos juntos com a bola, passes curtos e, de repente, no último momento, arrancam rapidamente. E parece que é a essência. Brasil sempre é Brasil, os times brasileiros, aconteça o que acontecer, sempre têm bons jogadores, cada vez mais" disse.