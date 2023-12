Reforços? Trio do Corinthians "estoura" idade e vai disputar última Copinha

Maior campeão com dez troféus, o Corinthians está no Grupo 10 da Copinha, ao lado de Marília, Bangu e Ji-Paraná-RO. A sede da chave é o Estádio Bento de Abreu, em Marília.

A estreia do Timão no torneio será contra o Ji-Paraná-RO no dia 3 de janeiro, às 21h45 (de Brasília). Depois, os comandados de Danilo voltam a entrar em campo diante do Bangu, no dia 6, às 17h15. Por fim, a equipe fecha sua participação na fase de grupos contra o Marília, no dia 9, às 21h30.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.