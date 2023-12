Reforçado de Bruno Rodrigues, confira quais são as opções no ataque do Palmeiras

O Palmeiras entrará em 2024 com o ataque reforçado. Na última terça-feira (19), o clube anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que estava no Cruzeiro. Assim, Abel Ferreira, que deve permanecer no clube nesta temporada, ganhou mais uma opção no ataque.

No início do ano, o treinador certamente não poderá contar com o atacante Dudu. O camisa 7 rompeu o ligamento cruzado anterior e sofreu uma lesão no menisco, no fim de agosto e precisou passar por cirurgia, que precisa de um longo período de recuperação. O jogador só deve voltar no segundo semestre de 2024.

Por outro lado, Rony, que começou a temporada como titular, ao lado de Endrick e do próprio Dudu, deve ter condições de jogo. Na reta final do Brasileirão, o camisa 10 voltou a ter mais minutos em campo e, na 36ª rodada, acabou sofrendo uma lesão no antebraço direito e precisou passar por cirurgia. Em abril, o atacante já tinha feito a mesma cirurgia e ficou de fora apenas de quatro compromissos.