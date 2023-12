Real Madrid é eliminado da Champions League feminina; Chelsea assume a ponta do Grupo D

? UEFA Women's Champions League (@UWCL) December 20, 2023

Grupo C segue embolado

Se o Grupo D teve definição de eliminado, o Grupo C segue com tudo embolado. Também nesta quarta-feira, o Ajax bateu o Bayern, por 1 a 0, na Holanda. Leuchter fez o gol da vitória holandesa no finalzinho do primeiro tempo.

No outro duelo da chave, o PSG venceu a Roma em território italiano. Chawinga, Katoto e Korbin Albert fizeram os gols da equipe francesa, enquanto Manuela Giugliano diminuiu para o time italiano já nos últimos minutos de jogo.

Os resultados deixaram a classificação da seguinte forma: o Ajax ocupa o topo do grupo, com sete pontos. O PSG pulou para a vice-liderança, com seis; o Bayern caiu para terceiro, com cinco pontos; e a Roma está na lanterna, com quatro.