Raphinha marca contra o Almería, e Barcelona volta a vencer no Espanhol

O Barcelona reencontrou a vitória no Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, quando superou o lanterna Almería por 3 a 2. Pela 18ª rodada, no Estádio Olímpico Lluís Companys, os catalães marcaram com Raphinha e Sergi Roberto (2). Os visitantes descontaram com Léo Baptistão e Edgar González.

O triunfo deixa o Barça na terceira colocação da La Liga, com 38 pontos, quatro a menos que o vice-líder Real Madrid. Até o final da rodada, porém, ainda pode voltar para o quarto lugar, dependendo do desempenho do Atlético de Madrid. O próximo compromisso dos catalães será apenas em 2024, no dia 4 de janeiro, contra o Las Palmas.

O Almería seguiu sem vitórias nesta temporada. Com apenas cinco pontos, os visitantes seguiram na última colocação, com nove a menos que o Cádiz, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os lanternas enfrentam o Osasuna, também no dia 4 de janeiro.