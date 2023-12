Presidente do São Paulo explica marca própria para uniformes: "Golaço do nosso marketing"

O São Paulo criou a SAO Esportes, nova marca própria para uniformes do clube, algo que gerou dúvidas sobre a parceria recém-anunciada com a New Balance após o rompimento com a adidas. O presidente do clube, Julio Casares, explicou como será a convivência de ambas as fornecedoras e elogiou o setor de marketing do Tricolor.

"Na nossa gestão, através da diretoria de marketing, lançamos a marca própria SAO Esportes! Com o novo contrato de fornecedor esportivo New Balance, além da exclusividade no Brasil, conseguimos estabelecer que a marca própria consiga ter o seu espaço em algumas modalidades e conviver harmonicamente juntas. A SAO vestirá a nossa rapaziada na Copinha de 2024! Com isso, nossos ativos são mais valorizados e todos ganham, principalmente a nossa instituição. Mais um golaço do nosso marketing", esclareceu Casares.