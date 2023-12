Presidente do Cuiabá confirma que Raniele está "muito próximo" de ser jogador do Corinthians

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, confirmou que são altas as chances de Raniele ser o novo jogador do Corinthians a partir de 2024. O dirigente admitiu que o acordo "está muito próximo" de ser selado e revelou que o volante tem interesse em defender o Timão.

"Não temos a necessidade de vender o atleta, mas é uma grande oportunidade para o jogador. Entendemos esse lado do atleta, vai mexer com a cabeça dele, e o Cuiabá precisa se movimentar. Estamos fazendo investimentos depois do Campeonato, temos que oxigenar nosso caixa para que a gente continue investindo no planel, no clube. Nesse caso é muito mais a oportunidade para o atleta, estamos pensando mais nele do que no clube. Acredito que vai dar negócio, está muito próximo", comentou o dirigente do Dourado ao UOL Esporte.

O acordo só não está concretizado porque o Cuiabá também precisa negociar com os outros clubes que partilham os direitos econômicos do atleta. A proposta do Corinthians é por 60% dos direitos de Raniele, sendo que 65% pertencem ao Dourado, 25% ao Jacuipense e 10% ao Avaí. O clube mato-grossense já chegou a um acordo com o Leão da Ilha, mas ainda negocia com a equipe baiana.