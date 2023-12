Portuguesa anuncia a contratação do lateral-direito Douglas Borel para 2024

Na tarde desta quarta-feira, a Portuguesa anunciou a contratação por empréstimo junto ao Bahia do lateral-direito Douglas Borel, de 21 anos, para a temporada 2024. O atleta chega ao clube depois de defender a Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série B de 2023.

Borel estreou no futebol profissional do Bahia aos 16 anos, onde conquistou três Campeonatos Baianos, uma Copa do Nordeste e um acesso à Série A do Brasileirão.