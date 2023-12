Payet se declara ao Vasco e relembra gol conta o América-MG: "Muito importante para mim"

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Dimitri Payet chegou ao Vasco em agosto de 2023 e tem contrato até junho de 2025. O atleta chegou fora de forma e demorou a engatar uma sequência, mas vai participar da pré-temporada com o restante do elenco e com o técnico Ramón Díaz para melhorar de rendimento no ano que vem. Nesta temporada, foram dois gols e uma assistência em 17 oportunidades em campo.