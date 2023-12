Mbappé faz dois golaços, PSG bate Metz e segue na liderança do Francês

O PSG voltou bem do vestiário no segundo tempo e conseguiu abrir o marcador. Lee recebeu pela esquerda e cortou para o meio. O meia cruzou e Vitinha se infiltrou na grande área, se adiantando à marcação para fazer o primeiro gol do jogo.

Mesmo com o gol, o jogo seguiu meio parado. Mas craques não precisam de muito para marcar. No dia de seu aniversário de 25 anos, Mbappé marcou um golaço. O camisa sete recebeu e bateu colocado. A bola ainda bateu no travessão antes de acabar no fundo das redes: 2 a 0.

Porém, o Metz se mostrou vivo no confronto. Aos 27 minutos, Camara cobrou escanteio no primeiro poste e Udol subiu mais alto que a zaga parisiense para diminuir para os visitantes. Mas o PSG matou o jogo com Mbappé. O francês saiu cara a cara com o goleiro Oukdija, driblou o arqueiro e fez o terceiro do time da capital francesa.