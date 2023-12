Juventude anuncia a contratação por empréstimo do lateral direito Ewerthon

Na tarde desta quarta-feira, o Juventude anunciou a contratação do lateral direito Ewerthon, de 23 anos. O atleta, que pertence ao Sport, chega com contrato de empréstimo até o final da próxima temporada.

Natural de Recife, Ewerthon é prata da casa do clube nordestino, onde se profissionalizou em 2020. No ano seguinte, teve uma passagem pelo CSA e retornou para ao Sport - ao todo, o jogador atuou por 130 jogos com a camisa rubro-negra. Em 2023, foram 44 partidas por Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.