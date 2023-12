Endrick confirma interesses de Chelsea e PSG, mas reitera 'sonho' por Real Madrid

De férias no Palmeiras, Endrick viajou à Espanha na última semana e teve seu primeiro contato com o Real Madrid, clube no qual vestirá a camisa a partir de julho de 2024. O jovem atleta conheceu seus futuros companheiros, conversou com o presidente Florentino Pérez e assistiu ao jogo da equipe contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu.

Em uma entrevista, o atacante falou sobre o interesse do Chelsea e do Paris Saint-Germain antes de se acertar com o time merengue. Ele revelou que os rumores sobre as possíveis transferências de Haaland e Mbappé ao Real fizeram com que crescesse a procura de outras equipes. Mesmo assim, o jogador deixou claro que o clube espanhol era a sua prioridade.

"Em certo momento, falou-se muito sobre Erling Haaland e Kylian Mbappé no Real Madrid. E foi aí que houve forte interesse do Chelsea e do Paris Saint-Germain. Claro, são grandes equipes, estaria interessado neles, seriam grandes opções também", disse o garoto ao jornal The Athletic.