Gabigol no Corinthians: Augusto Melo alimenta sonho e quer avançar na conversa

O atual contrato de Gabigol com o Flamengo é válido até o fim do ano que vem. Em outubro, as partes chegaram a definir um acordo verbal para a renovação do vínculo, porém ainda não houve o anúncio oficial.

Ídolo de conquistas importantes, Gabigol sofreu com uma queda de rendimento em 2023. Ele encerrou a temporada como reserva da equipe comandada pelo técnico Tite. Sobre o Corinthians, o atacante mantém o mistério, apesar de elogiar a torcida e o clube sempre que é questionado sobre o assunto.

Para Augusto Melo, Gabigol deu sinais de interesse em atuar no Timão. "Não conversei com ele, mas acho que já deu uma boa indicação, e por que não avançarmos?", questionou o futuro presidente do Corinthians.