Ex-treinador do Botafogo, Luís Castro fala sobre título do Brasileiro perdido pelo clube

O Botafogo decepcionou na reta final da temporada e viu o título do Campeonato Brasileiro escapar. A equipe vinha em grande fase sob o comando do técnico Luís Castro, entretanto, o português decidiu deixar o clube após receber proposta do Al-Nassr-ARA. Ele falou sobre a perda do título brasileiro pelos alvinegros.

"Não sei o que se passou, não faço ideia. Eu não quero ter razão em nada, só vivo e olho para o meu trabalho. Só consigo responder pelos dias em que estive no Botafogo. E posso responder que vivíamos no seio de uma mentalidade ganhadora. Mesmo quando se perdia, sabíamos que íamos voltar a ganhar. Nos momentos de dificuldade, sabíamos que íamos retomar o caminho das vitórias. E quem não quisesse pertencer a essa forma de estar... Se eu tivesse de sair, saía" disse ao Sport Tv, de Portugal.

Para piorar, os alvinegros ficaram fora do G-4 e vão disputar a Pré-Libertadores de 2024. Os cariocas terminaram o Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 64 pontos conquistados.