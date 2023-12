Ex-Santos, Palmeiras e Portuguesa, atacante Diogo anuncia aposentadoria

Chegou o dia D do futuro do parcelado do cartão

"Vivi a viagem mais linda e inspiradora e realizei meu sonho de infância, que era me tornar jogador de futebol. Mas é claro que a carreira de jogador não é feita só de alegria. Também tive momentos ruins, frustrações, contusões. Mas o saldo desses 18 anos foi muito positivo, muito prazeroso e o melhor de tudo é que estou encerrando esse ciclo da minha vida com a cabeça tranquila, em paz", afirmou Diogo.

Diogo também somou conquistas individuais na carreira, como a de melhor jogador estrangeiro do futebol tailandês em 2018, melhor jogador do Campeonato Tailandês em 2015; Artilheiro do Tailandês em duas oportunidades: 2015 (33 gols) e 2018 (34 gols); foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro da Série B em 2007, pela Portuguesa, artilheiro da Portuguesa no Paulista A2 em 2007 (9 gols) e artilheiro da Portuguesa no Brasileiro da Série B em 2007 (18 gols).

"Nem sei por onde começar para transmitir minha gratidão e agradecer a todas pessoas que fizeram parte da minha carreira: companheiros de equipe, presidentes, treinadores, os clubes, sem esquecer todas pessoas que trabalham nos bastidores, como médicos, fisioterapeutas, roupeiros. Aos times que fiz parte, Pequeninos do Jockey, Portuguesa, Olympiacos, Flamengo, Santos, Palmeiras, Buriram United, BG Pathum e Johor, meu obrigado por me receberem e acreditarem em mim. Cada time que atuei terá para sempre uma parte do meu coração", disse o atacante.