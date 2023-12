Enquete: torcedores pensam que Palmeiras deveria tentar repatriar o meia Gustavo Scarpa

O meia Gustavo Scarpa está na mira de Atlético-MG e Flamengo como possível reforço para a temporada de 2024. 67,53% dos torcedores do Palmeiras que votaram na enquete feita pela Gazeta Esportiva, pensam que o Verdão deve repatriar o atleta que deixou o clube em 2022.

Após quatro temporadas com a camisa alviverde, Scarpa deixou o Verdão no fim do ano passado para assinar com Nottingham Forest, da Inglaterra. Seu vínculo com o clube brasileiro valia até dezembro de 2022. O atleta então, em julho assinou um pré-contrato com o clube inglês, que nada pagou pelo jogador.