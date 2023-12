Diany não renova contrato e se despede do Corinthians feminino

Espero que este vídeo consiga demonstrar tudo aquilo que fui e vivenciei dentro desse grande clube. Meu sentimento é de dever cumprido por ter participado e contribuído para o crescimento desse projeto há tantos anos.

Desde 2018, passei e vivi momentos que eu me deram a certeza do quanto me tornei uma mulher FODA.

Deixo aqui o meu agradecimento ao Arthur Elias, que, em 2018, mesmo no meio do ano, me chamou para integrar a equipe. Nossa diretora Cris Gambaré, que me recebeu e sempre tratou muito bem, que juntas vivemos momentos incríveis. E gostaria de agradecer, principalmente, todas as atletas que estiveram comigo durante esses anos. Obrigada, mulheres maravilhosas! Fica aqui também o meu agradecimento a cada integrante da comissão técnica, os fisioterapeutas, enfermeiras, psicóloga, médicos e médicas, e todos que durante esses anos estiveram comigo. Agradeço a cada pessoa que, de alguma forma, contribuiu para meu desenvolvimento como atleta e pessoa.

Deixo aqui os meus sinceros agradecimento ao torcedor que me abraçou de uma tal forma que é inexplicável. Eu estive aqui de corpo e alma e fiz tudo com muito amor, entrega e dedicação.

Obrigada, Corinthians!