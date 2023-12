De volta ao Água Santa, Mezenga não foi utilizado pelo Santos durante todo 2º turno do Brasileirão

Ao longo deste período, Mezenga balançou as redes apenas uma vez, no empate de 1 a 1 com o Bahia, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol levou o embate aos pênaltis. Na sua cobrança, contudo, o experiente atleta errou e decretou a eliminação dos paulistas.

O baixo desempenho dentro de campo e a chegada de outros atacantes, como Julio Furch, Alfredo Morelos e Maxi Silvera, fez com que o centroavante perdesse muito espaço no Santos. Não à toa, ele não foi utilizado em nenhuma partida do segundo turno do Brasileirão.

A última vez que Mezenga disputou um jogo foi em 13 de agosto, na derrota de 4 a 0 do Peixe para o Fortaleza, fora de casa, pela 19ª rodada do torneio. Desde então, ele foi relacionado para mais oito embates, porém não saiu do banco de reservas.

Agora, Bruno Mezenga volta ao Água Santa, onde se destacou no Paulistão de 2023 e conquistou o vice-campeonato.