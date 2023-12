De férias, Dudu segue recuperação e publica vídeo fazendo exercícios no CT do Palmeiras

O camisa 7 realizou uma cirurgia para correção da lesão no início de setembro e deve retornar aos gramados apenas no segundo semestre de 2024. Enquanto isso, o Palmeiras, campeão brasileiro, dará início às disputas do Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, além da Supercopa do Brasil, diante do São Paulo.

Antes de se machucar, Dudu realizou 42 jogos pela equipe alviverde nesta temporada, com três gols marcados e sete assistências concedidas, fazendo parte das campanhas do título no Estadual e no Brasileirão.

A estreia do Palmeiras no ano que vem está prevista para 21 de janeiro, pela primeira rodada do Paulista. No Grupo B, o Verdão enfrenta o Novorizontino, fora de casa.