Crystal Palace x Brighton: veja onde assistir e mais informações sobre o jogo da Premier League

A equipe quer acabar com a má fase para se afastar da zona de rebaixamento. Neste momento, o clube figura na 15ª colocação, com 17 pontos. A equipe está oito pontos acima do Luton Town - o primeiro colocado da zona, com apenas nove pontos.

Do outro lado, o Brighton chegou a brigar por um lugar no G4 do Campeonato Inglês. Só que os visitantes também vêm de maus resultados: perdeu para o Arsenal na última rodada e chegou a dois confrontos seguidos sem vencer.