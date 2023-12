Com Lucas Perri de saída, Botafogo mira João Paulo, do Santos

O Botafogo deve confirmar nos próximos dias a saída do goleiro Lucas Perri. O arqueiro irá para o Lyon, da França, em janeiro, na abertura da janela de transferências na Europa. Com isso, surgiu o nome de João Paulo, do Santos.

O goleiro paulista teve destaque mesmo com o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Por conta da queda, o clube terá que diminuir custos com o elenco e a saída de João Paulo é vista como uma necessidade.