Com desfalques no meio, Barcelona divulga relacionados para duelo contra o Almería

O Barcelona divulgou a lista dos 23 atletas relacionados para o duelo desta quarta-feira diante do Almería, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O técnico Xavi Hernández terá que lidar com desfalques principalmente no meio-campo. Isso porque o Barça conta com duas ausências de peso no setor: Pedri sofreu uma pancada durante um treino que acarretou numa lesão muscular e Frenkie de Jong está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Outras baixas na lista já eram esperadas, como as de Marc-André ter Stegen (recuperação de lesão nas costas) e de Marcos Alonso (desconfortos musculares). De resto, o treinador espanhol tem todas as peças à disposição.