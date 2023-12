Com chegada de Bobadilla, São Paulo voltará a ter problemas com estrangeiros no Paulistão

Novamente o São Paulo deve ter problemas com a quantidade de atletas estrangeiros em seu elenco no Campeonato Paulista. Com a contratação de Damián Bobadilla, o Tricolor chegou a dez atletas nascidos fora do Brasil integrando o plantel comandado por Dorival Júnior, que terá de lidar com a obrigação de deixar alguns deles fora da lista de relacionados para as partidas do Estadual.

Nahuel Ferraresi (Venezuela); Jhegson Méndez e Arboleda (Equador); Calleri, Alan Franco e Galoppo (Argentina); James Rodríguez (Colômbia), Bobadilla (Paraguai); Gabriel Neves e Michel Araújo (Uruguai) são os estrangeiros que fazem parte do elenco do São Paulo atualmente.

Ao contrário do ano passado, quando os clubes poderiam relacionar apenas cinco estrangeiros por partida no Campeonato Paulista, neste ano todos terão o direito de levar para os jogos até sete atletas nascidos fora do País.