Chapecoense confirma renovação de contrato com o zagueiro Bruno Leonardo para 2024

Nesta quarta-feira, a Chapecoense anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Bruno Leonardo, de 27 anos, até o dia 30 de novembro de 2024.

Formado nas categorias de base do Santos, onde permaneceu do sub-17 ao sub-23, o jogador tem no currículo passagens por Portuguesa Santista, São Bento, Ferroviária, Paysandu e Portuguesa.