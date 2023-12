Carille relembra briga com Dracena e justifica retorno ao Santos: "Projeto me encantou"

"O projeto foi algo que me encantou. Mas foi a camisa, voltar e acreditar. O Marcelo é um cara vitorioso aqui, em que o Léo fez parte desse processo e está conosco hoje. Eu me senti realmente muito bem aqui e pelas conversas que tive com Marcelo e com o Gallo", declarou.

"Essa camisa, uma camisa grandiosa, não precisamos falar muito, histórica. Me senti muito bem aqui. A conversa com Marcelo Teixeira e Gallo, o que eles tão esperando para o futuro. Isso me deu mais força", ampliou.

Carille esteve à frente do clube paulista em 27 partidas, incluindo as duas que ele não pôde ir ao estádio por conta da covid-19.

Neste período, foram nove vitórias, 10 empates e oito derrotas, totalizando 45,67% de aproveitamento dos pontos que disputou. No clube japonês desde junho de 2022, o treinador somou 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.