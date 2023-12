Carille e Gallo confirmam acerto para Diego Pituca jogar pelo Santos em 2024

Preocupado com a situação financeira após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos negocia com o seus jogadores uma redução salarial. Recém-contratado, o meio-campista Diego Pituca deve fazer parte do elenco em 2024.

Nesta quarta-feira, o técnico Fábio Carille e o coordenador esportivo Alexandre Gallo confirmaram que chegaram a um acordo com o jogador de 31 anos.

"É um jogador que acompanho desde o Botafogo de Ribeirão. Gosto demais, gosto do estilo dele. Foi muito bem no Japão. Gallo, tem um pré-acordo? Ele está certo, está nos planos, sim. Estou muito feliz com a chegada dele", disse o novo treinador da equipe.