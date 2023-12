Benfica x AVS: veja informações e onde assistir ao jogo pela Taça da Liga Portuguesa

Os donos da casa lideram o Grupo B com três pontos, empatado com o Arouca, que tem um jogo a mais. Com isso, o Benfica pode avançar para a final até mesmo com uma derrota, desde que não perca por mais de um gol de diferença. Um empate ou uma vitória garante a classificação.

A equipe de Lisboa chega para a partida desta quinta-feira vinda de um triunfo por 1 a 0 contra o Braga, pelo Campeonato Português. O resultado deixou o Benfica temporariamente na liderança da competição. No final da rodada, porém, terminou na segunda colocação, com 33 pontos, um a menos que o líder Sporting.