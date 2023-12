Bayern vence o Wolfsburg, mas segue quatro pontos atrás do líder Leverkusen no Alemão

Líder do campeonato goleia o Bochum

Também nesta quarta, o Bayer Leverkusen recebeu o Bochum, na BayArena, em Leverkusen (ALE), e goleou por 4 a 0. Patrik Schick (três vezes) e Boniface anotaram os tentos da partida.

Com o resultado, o líder do Alemão manteve a distância para o vice Bayern de Munique e atingiu os 42 pontos. O time ainda não perdeu no torneio nacional. Por sua vez, o Bochum é o 14º colocado, com 16.

No retorno da competição em janeiro, o Bayer Leverkusen visita o Augsburg, no dia 13, às 11h30 (de Brasília). Já o Bochum recebe o Werder Bremen, no dia seguinte, no mesmo horário.

Confira os demais resultados do Campeonato Alemão desta quarta-feira

Union Berlin 2 x 0 Colônia