Após deixar o Sport, Vagner Love afirma que seguirá no futebol brasileiro em 2024: "Tenho propostas"

O fim de ano do futebol brasileiro é muito conhecido pelos jogos beneficentes. Nesta quarta-feira, em mais um desses duelos, Vagner Love afirmou que seguirá jogando no Brasil em 2024. No entanto, o atacante evitou responder em qual clube continuará a carreira.

"(O Vagner Love no ano que vem) vai estar no gramado por algum time aqui do Brasil. Estou aguardando para ver se tenho algum desfecho bom para seguir o meu ano de 2024", disse o centroavante em entrevista ao SporTV.

Vagner Love contou que recebeu propostas tanto de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro como da Série B. O jogador, que deixou o Sport no fim deste ano, afirmou que segue discutindo seu futuro e sua próxima equipe será revelada "em breve".