Al-Hilal x Abha: onde assistir e informações da partida pelo Campeonato Saudita

Além da campanha impecável no Campeonato Saudita, o Al-Hilal se classificou de forma tranquila para as eliminatórias da Liga dos Campeões Asiática, com cinco vitórias e um empate, terminando na liderança do Grupo D.

Do outro lado, o Abha se encontra em uma situação muito delicada no Campeonato Saudita, já que abre a zona de rebaixamento na 16ª colocação, com apenas 14 pontos somados nas 17 partidas disputadas até aqui. Em seu último jogo, a equipe empatou dentro de casa por 1 a 1 com o Al-Hazem.