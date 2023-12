Zagueiro do Palmeiras, Murilo aproveita férias e acerta detalhes para inauguração de sua escolinha de futebol na Bahia

"O grande objetivo da escolinha é criar um espaço para que as crianças possam se divertir e tenham mais possibilidade de buscarem seus respectivos sonhos. Mesmo se os pequenos não atingirem o nível profissional, a nossa escolinha oferecerá um ambiente esportivo e social positivo, e isso pode afastar as crianças de outros caminhos mais complicados. O esporte ajuda a formar o cidadão e eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas, principalmente os jovens que não contam com boas condições. Era algo que eu e minha família sempre desejamos e que está saindo do papel após muito trabalho e dedicação. Meu irmão está mais à frente de tudo e o esforço dele tem sido fundamental para a concretização desse nosso importante projeto", ressaltou.

Enquanto um dos professores da escolinha será Dilson, primeiro técnico de Murilo, quando ele deu seus primeiros chutes no campinho de terra.

"O Dilson é como um segundo pai para mim. Foi o meu primeiro treinador, quando eu ainda era garotinho, e me ajudou muito a me tornar quem eu sou hoje, tanto como jogador como o que sou como pessoa. Quero oferecer às crianças as mesmas possibilidades que eu tive quando era menor. E tenho certeza de que o Dilson é a pessoa certa para esse desenvolvimento e será fundamental no processo de formação", disse.

Murilo assinou com o Palmeiras em 2022 e logo se firmou na defesa palmeirense. Em duas temporadas, ele disputou 105 jogos, marcou 16 gols, sendo o oitavo maior zagueiro artilheiro da história do clube. Pelo clube, o zagueiro conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).