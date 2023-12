Yan Couto é o jogador com mais assistências do Campeonato Espanhol

Na vitória do Girona por 3 a 0 sobre o Alavés na última segunda-feira, Yan Couto teve uma grande atuação e deu a assistência para o segundo gol de sua equipe. Este resultado fez com que o clube sensação da Espanha volte à liderança do Campeonato Espanhol.

Agora, o próximo compromisso do Yan Couto com o Girona será na quinta-feira, às 15h (de Brasília), diante do Real Betis, em jogo válido pela 18ª rodada da La Liga.