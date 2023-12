Xavi projeta Vitor Roque e Endrick disputando o 'El Clásico': "as expectativas são muito altas"

Durante a coletiva na véspera do jogo do Barcelona contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Xavi foi questionado sobre o futuro do "El Clásico", no qual os jovens brasileiros Vitor Roque e Endrick podem ser os protagonistas.

"É muito cedo para dizer que será um duelo do futuro, mas as expectativas para ambos são muito altas", disse.

(Foto: Divulgação/Instagram/endrick)