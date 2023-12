Teixeira indica saída de Jean Lucas do Santos e atualiza situações de Soteldo e Marcos Leonardo

Já Yeferson Soteldo e Marcos Leonardo seguem com o futuro indefinido. O meia-atacante venezuelano recebeu algumas prepostas do futebol brasileiro. O Grêmio é um dos grandes interessados em contar com o atleta.

"Ainda me parece que não houve a possibilidade de uma definição quanto à readequação de seu salário. Se houver, é um jogador em potencial. Existem muitas propostas pelo jogador, muitas a nível nacional. Vamos avaliar com tranquilidade e calma para entender a vontade do atleta. Se ele estiver dentro da política, podemos dar continuidade", disse o presidente.

Caso Soteldo realmente saia, a ideia do Santos é utilizá-lo como uma moeda de troca.

"Em termos financeiros, temos que avaliar dois aspectos. O primeiro é uma comparação financeira. Havendo isso, entendemos que possa haver possíveis trocas com jogadores que estão sendo avaliados. Vamos aguardar o contato. Se houver proposta, vamos olhar. Se houver, avaliaremos as duas coisas e estudar uma possível negociação", completou Teixeira.