Sem Haaland e De Bruyne, City está escalado para a semifinal do Mundial de Clubes

Além do meia belga, que sofreu lesão muscular na coxa direita, e do centroavante norueguês, com uma fissura no pé direito, o City também não tem à disposição para a partida desta terça-feira (19) o atacante Jérémy Doku, com contusão muscular.

Por sua vez, o técnico do Urawa Reds, Maciej Skor?a, não promoveu mudanças em relação ao time que venceu o mexicano León nas quartas de final. Com isso, o time do Japão inicia com: Nishikawa; Sekine, Scholz, Hoibraten e Akimoto; Ito, Iwao e Okubo; Yasui, Koizumi e Kanté.

Por uma vaga na final do torneio mundial, que já conta com o Fluminense, Manchester City e Urawa Reds se enfrentam logo mais, às 15h (de Brasília), no Estádio Rei Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita.