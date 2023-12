São Paulo encaminha renovação de contrato de Lucas Moura por mais três temporadas

O São Paulo encaminhou a renovação de contrato de Lucas Moura por mais três temporadas. O atual vínculo do camisa 7 se encerra no dia 31 de dezembro, e a diretoria tricolor vinha trabalhando nos bastidores há semanas para costurar um novo acordo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Ainda faltam alguns detalhes a serem alinhados, mas as partes já encontraram um denominador comum em relação a salários e tempo de contrato, confirmando o otimismo tanto do São Paulo quanto de Lucas Moura por um desfecho positivo.

Lucas Moura tinha ofertas da Major League Soccer, a principal divisão do futebol dos EUA, e também de clubes mexicanos, mas o projeto do São Paulo apresentado ao jogador, com o retorno do clube à Libertadores e a montagem de um elenco competitivo, o convenceu a permanecer no Morumbi.