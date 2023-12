Santos pede o retorno do goleiro John, emprestado ao Valladolid

O Santos solicitou o retorno de John. O goleiro está emprestado ao Real Valladolid, da Espanha, desde agosto deste ano.

O pedido partiu da nova diretoria do Peixe. Eleito presidente para o próximo triênio, Marcelo Teixeira afirmou, nesta terça-feira, que as conversas com o clube espanhol, que pertence ao Ronaldo Fenômeno estão encaminhadas.

"Há a possibilidade do retorno do John, esse foi um pedido nosso, estamos próximos disso. Acho importante e necessário dentro do nosso planejamento", disse após ser empossado.