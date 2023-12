Rodrigo Lasmar revela que Neymar não disputará a Copa América: "É muito cedo"

A Seleção Brasileira não poderá contar com Neymar na Copa América de 2024. Nesta terça-feira, o médico Rodrigo Lasmar, que atua pelo Brasil e pelo Atlético-MG, revelou que o meia não irá se recuperar a tempo da lesão que sofreu no joelho esquerdo, em outubro.

Neymar se machucou na partida do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Depois de se desequilibrar, o camisa 10 torceu o joelho e sofreu o rompimento do ligamento cruzado anterior e dos meniscos. O tempo de recuperação para este tipo de lesão é de cerca de nove meses. Com a Copa América marcada para começar no dia 20 de junho, o meia não estará pronto.

"Não vai ter tempo, é muito cedo. Não adianta querer queimar etapas para recuperá-lo um mês antes, correndo riscos desnecessários. Provavelmente, nossa expectativa é que ele esteja sendo preparado para retornar no início da temporada de 2024 na Europa, que começa no meio do ano, a partir de agosto, em torno disso", explicou Rodrigo Lasmar.