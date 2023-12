Reforço, Bruno Rodrigues explica escolha pelo Palmeiras e traça objetivo de "ser campeão"

"Sou um jogador rápido, que gosta do um contra um. Jogo de nove também, estou aqui para ajudar o Palmeiras onde o professor Abel me pedir. Vou fazer a função, dar meu melhor e buscar ajudar meus companheiros e o clube. Já joguei com Weverton, Rony, Veiga, Breno Lopes. São pessoas sensacionais, espero que me recebam bem"

O jogador já conheceu as instalações do clube e elogiou o que lhe foi apresentado. "A estrutura me impressionou muito mesmo. Já joguei na Europa e é parecido. Muito feliz pelo que vou viver aqui. Estou sem acreditar ainda. No dia a dia, jogo a jogo, vou me soltar", declarou.

Assim como o volante Aníbal Moreno, o jogador se apresenta ao novo clube em janeiro, após a abertura da janela de transferências. O Verdão se reapresenta na Academia de Futebol no dia 8 do próximo mês e dá início à preparação para a temporada.