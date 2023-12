Ramon Menezes convoca Seleção sub-23 para o Pré-Olimpico nesta quinta

Ao todo, serão 16 participantes do futebol masculinos nos Jogos Olímpicos, tendo apenas a França, país-sede, vaga garantida sem disputa de qualquer torneio. Os franceses se juntam a mais nove seleções já classificadas à competição: Estados Unidos e República Dominicana (representantes das Américas do Norte, Central e do Caribe); Israel, Espanha e Ucrânia (Europa); Egito, Mali e Marrocos (África); e Nova Zelândia (Oceania).

Com isso, restam as duas vagas da América do Sul, mais três da Ásia, cujo Pré-Olímpico também será em 2024, e uma em repescagem direta entre o quarto da classificação asiática e o quarto da África.

O Brasil é o atual bicampeão do futebol masculino nas Olimpíadas. A primeira medalha de ouro da história do país na modalidade veio no Rio de Janeiro, em 2016, e, posteriormente, no Japão, em 2020.