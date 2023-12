Carille teve 2º melhor aproveitamento entre os técnicos da gestão Rueda no Santos

O Santos apresentou um projeto de reconstrução do clube e concluiu as negociações pela volta do técnico Fábio Carille, atualmente no futebol japonês. O profissional de 50 anos, que passou pelo Peixe entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, teve o segundo melhor aproveitamento entre os treinadores que dirigiram a equipe durante a gestão Rueda.

O comandante esteve à frente do Alvinegro Praiano em 27 partidas, incluindo as duas que ele não pôde ir ao estádio por conta da covid-19. Neste período, foram nove vitórias, 10 empates e oito derrotas. Dessa forma, ele somou 45,67% dos pontos que disputou.

Com isso, entre todos os nomes que dirigiram o Santos nos últimos três anos, Carille deixou o clube com um aproveitamento inferior apenas ao de Marcelo Fernandes. O técnico rebaixado com o time à Série B do Brasileirão esteve em 29 jogos, com retrospecto de 12 triunfos, 7 igualdades e 10 reveses. Ou seja, 49,4% de aproveitamento.