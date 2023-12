Presidente eleito, Marcelo Teixeira anuncia Carille no Santos: "De volta às conquistas"

"Demos início à reconstrução do Santos: Fábio Carille será nosso comandante no caminho de volta às conquistas e dias de alegria, a partir do começo de 2024. Em sua segunda passagem pelo Santos e com um ótimo histórico, Carille chega com a função de rever e redefinir o elenco dentro das novas normas e diretrizes que estamos implantando. O Santos grande de novo", escreveu o futuro presidente santista.

Carille esteve à frente do Santos em 27 partidas, incluindo as duas que ele não pôde ir ao estádio por conta da covid-19. Neste período, foram nove vitórias, 10 empates e oito derrotas, totalizando 45,67% de aproveitamento dos pontos que disputou. No clube japonês desde junho de 2022, o treinador soma 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.